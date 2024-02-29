Иванов заявил, что Россия движется к победе в СВО

Нет никаких сомнений, что Россия одержит победу в специальной военной операции (СВО). Такое мнение в интервью телеканалу «Россия-24» выразил специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совбеза РФ Сергей Иванов, ранее возглавлявший Минобороны РФ.