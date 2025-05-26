Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту Череповца

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Череповца сняты, сообщили в Росавиации.Отмечается, что ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
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