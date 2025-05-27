В Петербурге рабочий упал с шестого этажа и погиб

Возбуждено уголовное дело Следственный отдел Центрального района ГСУ СК России по Петербургу возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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