Происшествия

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В Приморье полицейские оказали помощь соотечественникам из Мариуполя в получении временного убежища на территории РФ

Сотрудники миграционной службы МВД России консультируют прибывших на территорию Российской Федерации граждан по правовым вопросам и помогают в кратчайшие сроки оформить необходимые документы.

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