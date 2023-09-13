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Болгарский парламент рекомендует правительству страны снять запрет на импорт украинского зерна

Болгарский парламент рекомендует правительству страны снять запрет на импорт украинского зерна

Профильный комитет болгарского парламента рекомендовал правительству страны после 15 сентября снять действующий в настоящее время запрет на импорт украинской сельхозпродукции.

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