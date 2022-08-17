Как кастовая система влияет на жизнь современной Индии

Илья Спектор Брахманы – высшая из четырех индийских варн ©Christopher Pillitz/Getty Images Большинство людей, живущих вне Южной Азии, имеют весьма смутное представление об индийской кастовой системе.
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