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Шеремет назвал позицию Трампа по возврату Киевом регионов здравомыслящей

Шеремет назвал позицию Трампа по возврату Киевом регионов здравомыслящей

Российский парламентарий Михаил Шеремет заявил, что позиция избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о нереалистичности «вытеснения» РФ со всех бывших украинских территорий является здравомыслящей.

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