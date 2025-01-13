Шеремет назвал позицию Трампа по возврату Киевом регионов здравомыслящей

Российский парламентарий Михаил Шеремет заявил, что позиция избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о нереалистичности «вытеснения» РФ со всех бывших украинских территорий является здравомыслящей.
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