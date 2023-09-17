НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

43 561 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    "(Осторожно! Обнаженная натура)"- интересно, а обнаженной натуры надо бояться?? Укусит? И каким местом?Голая Памела Анде...
  • Бендер Задунайский
    «Это не просто си...
  • Вовка Мопош
    И что??????Феномен голубогла...

6 рецептов драников, которые съешь вместе с ложкой

6 рецептов драников, которые съешь вместе с ложкой

На самом деле приготовить эти хрустящие оладьи проще простого. Можно бесконечно экспериментировать с мелко и крупно натертым картофелем, чтобы получить мягкую серединку и хрустящий верх, а еще можно добавлять морковь, тыкву, кабачки и даже сыр.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх