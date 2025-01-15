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Царьград

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Цыганка в Челябинской области оформила на подругу 11 кредитов

Цыганка в Челябинской области оформила на подругу 11 кредитов

При задержании бойцы спецназа чуть не выбили дверь в квартиру мошенницы.В дежурную часть отдела МВД России "Кыштымский" обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестные оформили на её имя кредитную карту без согласия.

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