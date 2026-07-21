Спорт и диета
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Спорт и диета

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Мой путь к мягкому восстановлению после кесарева: зачем телу нужен бандаж и как его выбрать

Мой путь к мягкому восстановлению после кесарева: зачем телу нужен бандаж и как его выбрать

postoperatsionnoe_vosstanovlenie_posle_ks_bandazh_reabilitatsiya_bolь Beoma postoperatsionnoe_vosstanovlenie_posle_ks_bandazh_reabilitatsiya_bolь Beoma Первые дни после операции: когда каждое движение — событие Помню то странное ощущение пустоты и слабости в животе сразу после кесарева сечения.

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