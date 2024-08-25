Василий Прозоров: Граждане Украины, а вы задумывались, что будет с вашей страной?

Некоторые мысли ко дню независимости. Граждане Украины, а вы задумывались, что будет с вашей страной? Даже в самом лучшем для вас, нынешнем «статус-кво» варианте – потеря 4-х областей и прекращение активных БД? Попробую поразмышлять, причем копну неглубоко, так, по поверхности.
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