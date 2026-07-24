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Царьград

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Оперативный штаб сообщает: обстрел в Белгородской области унес жизни

Оперативный штаб сообщает: обстрел в Белгородской области унес жизни

В Белгородской области двое погибших и двое раненых из-за ударов ВСУ. В селе Казачья Лисица произошел ракетный обстрел с жертвами среди мирных жителей, а в Шебекине дрон атаковал многоэтажку, ранив мужчину.

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