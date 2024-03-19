В Смоленской области опровергли информацию о масштабной коммунальной аварии

Ранее появилось сообщение о массовом отключении водоснабжения на 12 улицах города Причиной массовых отключений холодного водоснабжения в Сафоново Смоленской области стали работы по подключению станции водооочистки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии