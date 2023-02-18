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Yonhap сообщило о возможном пуске КНДР баллистической ракеты в направлении Японского моря

Yonhap сообщило о возможном пуске КНДР баллистической ракеты в направлении Японского моря

Известно, что Северная Корея, возможно, запустила баллистическую ракету в Японское море. Об этом сообщило информационное агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

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