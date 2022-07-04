Кулеба открыто признался, что Украине не светит членство в НАТО

globallookpress/IMAGO/Chris Emil Janssen Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба открыто признался, что не видит в обозримом будущем перспектив того, чтобы страны НАТО дали согласие на вступление Украины в свой состав, передает ТАСС.
globallookpress/IMAGO/Chris Emil Janssen Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба открыто признался, что не видит в обозримом будущем перспектив того, чтобы страны НАТО дали согласие на вступление Украины в свой состав, передает ТАСС.
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