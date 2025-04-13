WSJ: Иран готов вернуться к уровням обогащения урана 2015 года при ряде условий

www.globallookpress.com/Iranian Presidency/Keystone Press Agency В случае, если США выполнят ряд требований, Иран мог бы вернуться к условиям, которые были предусмотрены ядерным соглашением 2015 года, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
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