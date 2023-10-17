"Пожинаешь плоды": Костомаров рассказал о самом страшном в жизни

Олимпийский чемпион Роман Костомаров уже полгода пытается вернуться к обыденной жизни. Эксперты называют его историю чудом, ведь лишившийся конечностей фигурист не просто справляется с бытовыми задачами, но и может выйти на лед и даже занимается мотивацией других людей.
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