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"Пожинаешь плоды": Костомаров рассказал о самом страшном в жизни

"Пожинаешь плоды": Костомаров рассказал о самом страшном в жизни

Олимпийский чемпион Роман Костомаров уже полгода пытается вернуться к обыденной жизни. Эксперты называют его историю чудом, ведь лишившийся конечностей фигурист не просто справляется с бытовыми задачами, но и может выйти на лед и даже занимается мотивацией других людей.

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