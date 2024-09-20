В Новосибирске 34-летний мигрант из Узбекистана убил и расчленил земляка

Гражданин Узбекистана убил соотечественника, а части его тела сбросил в протоку Оби. Подозреваемого оперативно задержалиВ Ленинском районе Новосибирска следователями СК возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Республики Узбекистан, который убил соотечественника, расчленил его тело и сбросил в протоку реки.
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