В Новосибирске 34-летний мигрант из Узбекистана убил и расчленил земляка

Гражданин Узбекистана убил соотечественника, а части его тела сбросил в протоку Оби. Подозреваемого оперативно задержалиВ Ленинском районе Новосибирска следователями СК возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Республики Узбекистан, который убил соотечественника, расчленил его тело и сбросил в протоку реки.