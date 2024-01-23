Врачебную амбулаторию открыли в поселке Тельма Усольского района

В посёлке Тельма Усольского района открыли новую врачебную амбулаторию. Медицинскую помощь в ней будут получать более семи тысяч жителей Тельмы и близлежащих населённых пунктов, сообщает областное правительство.
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