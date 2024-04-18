Возлюбленная Брэда Питта Инес де Рамон снялась в рекламном кампейне для модного бренда

Пока Брэд Питт продолжает выяснять отношения с бывшей женой Анджелиной Джоли, а их старшая биологическая дочь Шайло собирается переехать к отцу, возлюбленная актёра Инес де Рамон попробовала себя в качестве модели и снялась в рекламной кампании бренда UTER, созданного дизайнером Филиппом Утером.
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