Эксперты ожидают рост внутреннего спроса на сталь в России к 2030 году

К 2030 году внутренний спрос на сталь в России может увеличиться на 1,2-2,7 млн тонн. По данным исследования консалтинговой компании «Яков и Партнёры», развитие машиностроения может создать дополнительный устойчивый спрос и минимизировать волатильность денежных потоков.