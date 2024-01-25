Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 16 2024 (MCLG-W9611): рабочая лошадка с большими амбициями

HUAWEI MateBook D 16 2024 представляет собой новую версию одноименного лэптопа 2023 года. Список титульных компонентов в старших версиях компьютера не претерпел больших изменений: они по-прежнему комплектуются «синими» CPU 13-го поколения вплоть до Core i9-13900H.
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