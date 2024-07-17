В Ленинградской области установили более 117 км самонесущего провода

Это позволило тысячам жителей рассчитывать на более стабильное электроснабжение За первые шесть месяцев текущего года энергетики установили более 100 километров самонесущего изолированного провода (СИП) в сетях 0,4-20 кВт.
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