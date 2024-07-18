Сицилийский салат с апельсинами

Салат — это квинтэссенция летнего блюда… но так ли это? Сегодня мы предлагаем фантастический зимний вариант: апельсиновый салат! Типичное блюдо Сицилии, земли, поцелованной солнцем и знаменитой своими апельсинами, сладкими и сочными! Ингредиенты: апельсины — 1,2 кг; красный лук — 80 г; черные оливки — 110 г; базилик — 3 листа; оливковое масло Extra virgin — […].