Медведев: После вступления в НАТО Киев мог начать операцию против РФ из-за Крыма

Заместитель руководителя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев указал на тот факт, что, войдя в состав НАТО, киевский режим стал бы способен провести против Российской Федерации большую операцию в связи с Крымским полуостровом.
Заместитель руководителя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев указал на тот факт, что, войдя в состав НАТО, киевский режим стал бы способен провести против Российской Федерации большую операцию в связи с Крымским полуостровом.
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