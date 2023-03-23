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Медведев: После вступления в НАТО Киев мог начать операцию против РФ из-за Крыма

Медведев: После вступления в НАТО Киев мог начать операцию против РФ из-за Крыма

Заместитель руководителя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев указал на тот факт, что, войдя в состав НАТО, киевский режим стал бы способен провести против Российской Федерации большую операцию в связи с Крымским полуостровом.

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