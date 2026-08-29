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Представлен настольный ПК MSI Dark Knight Codex с Ryzen Zen 2 и RTX 5060 по цене от $620

Представлен настольный ПК MSI Dark Knight Codex с Ryzen Zen 2 и RTX 5060 по цене от $620

Корпус формата MATX выполнен из стали SECC толщиной 0,6 мм MSI представила Dark Knight Codex в конфигурациях с видеокартами AMD Radeon RX 6500 XT и NVIDIA GeForce RTX 5060.

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