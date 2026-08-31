Это не «наглое кидалово, а овербукинг»: россиян хотят заставить заплатить за алчность авиакомпаний

Минтранс РФ легализует овербукинг Коллаж "Блокнота" Минтранс готовит поправки, позволяющие российским авиаперевозчикам официально использовать овербукинг - продавать больше билетов, чем есть кресел в самолете.
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Нам, группе туристов, такой овербукинг сделали в Калининграде два года назад. У нас были куплены билеты в самом начале продажи, когда еще все места в самолете были свободны и мы могли выбрать места, которые хотели. По прилету в Москву у нас был поезд и разница с прилетом и отъездом была не более 3 часов. Однако половине группы отказали в посадке, сказав, что нам перенесли рейс на другое время и таким образом мы не успевали на поезд. В качестве аргументов нам было сказано: вы купили билеты не в офисе авиакомпании, а у посредника, вот с ними и разбирайтесь.
тут вда в одном, - овербукинг, то есть «сверхбронирование» не придумка России, а буквальное повторение западных практик. капитал есть капитал, он ищет бабло, а не удобство граждан, или справедливость в отношениях с ними. вся суть вопроса на самом деле скрывается в грамотном проектировании и исполнении задач оптимизации заполнения кресел пассажирами и адекватных отступных в случаях превышения сверхбронирования. ясен пень, что идеального ничего не бывает, будут ошибки в обе стороны, - и пустые крсла могут оставаться, и, равно, "лишние" бронирования будут. но ведь есть и позитивная сторона вопроса - кто-то улетит в новых условиях, тогда как до этого не смог бы. а дободаться и до столба можно. да, ответственность за планирование сверхбронирования лежит на транспортных компаниях. вопрос только в том, чтобы жадность уравновешивалась ответственными отступными. это заставит планировать грамотно.
Спали, спали, проснулись! Перепродажу использовали даже в СССР, И никакой "алчности" тут нет.
Наоборот, тут возникают преимущества для опоздавших пассажиров. Как правило на рейс не являются несколько пассажиров (например, опаздывают). По логике, деньги за билет за опоздание по вине пассажира не возвращаются (или возвращаются с колоссальным штрафом). В случае овербука место такого пассажира "улетело" не пустым, и пассажиру деньги возвращают.
Поставить себя на место авиакомпании легко: если на самолёте остались невыкупленные места, рейс становится нерентабельным, нечем платить за топливо, за стоянку и обслуживание в аэропортах, за управление воздушным движением, я уже молчу о зарплате лётчикам.
Есть ещё один нюанс: замена воздушного судна на меньшее количество мест (неисправный борт не выпустят, чинить долго). Тот же эффект овербукинга? Запретить?
Ну и плановую перепродажу применяют далеко не всегда, только если при оценке загрузки рейсов: есть большая вероятность неявки пассажиров на этот конкретный рейс плюс к этому наличие близкого рейса, на который можно пересадить "лишнего" пассажира.
Господа! Не опаздывайте на посадку!
Да чтоб они уже сдохли все со своими " овербукингами" и прочими прочими "букингами"! Понапридумывали навороченных названий тому, что по-русски звучит " МОШЕННИЧЕСТВО"!!! Проклятые " эффективные менеджеры" спать не могут, пока не придумают ,как еще людей надурить и усложнить им жизнь!
Капитализм не ныть