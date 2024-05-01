Reuters: погранслужба Украины признала, что при попытке пересечь границу погибли около 30 уклонистов

Официальный представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что с начала СВО на Украине при попытке нелегально покинуть страну и избежать таким образом мобилизации погибли около тридцати украинских мужчин, передаёт Reuters.
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