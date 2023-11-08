Кремль: Западу грозят серьезные судебные издержки при конфискации активов России

Конфискация русских активов на Западе неизбежно повлечет ряд серьезных последствий и ответных мер.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал поддержку комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США законопроекта, дающего право конфисковывать суверенные русские активы, а госсекретарю — передавать их Украине и международным организациям.