Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 989 подписчиков

Кремль: Западу грозят серьезные судебные издержки при конфискации активов России

Кремль: Западу грозят серьезные судебные издержки при конфискации активов России

Конфискация русских активов на Западе неизбежно повлечет ряд серьезных последствий и ответных мер.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал поддержку комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США законопроекта, дающего право конфисковывать суверенные русские активы, а госсекретарю — передавать их Украине и международным организациям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх