Кремль: Западу грозят серьезные судебные издержки при конфискации активов России

Конфискация русских активов на Западе неизбежно повлечет ряд серьезных последствий и ответных мер.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал поддержку комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США законопроекта, дающего право конфисковывать суверенные русские активы, а госсекретарю — передавать их Украине и международным организациям.
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