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Песков об объявлении в розыск Зеленского: ведомства России делают то, что должны

Песков об объявлении в розыск Зеленского: ведомства России делают то, что должны

Ведомства Российской Федерации делают то, что должны делать, больше сказать нечего. Так в ходе сегодняшнего разговора с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал объявление в розыск украинского президента Владимира Зеленского, информирует РИА Новости.

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