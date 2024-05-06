Песков об объявлении в розыск Зеленского: ведомства России делают то, что должны

Ведомства Российской Федерации делают то, что должны делать, больше сказать нечего. Так в ходе сегодняшнего разговора с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал объявление в розыск украинского президента Владимира Зеленского, информирует РИА Новости.
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