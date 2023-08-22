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«Оренбург» уволил Ярошика. Клуб набрал 1 очко в пяти турах и идет последним в РПЛ («Чемпионат»)

«Оренбург» уволил Ярошика. Клуб набрал 1 очко в пяти турах и идет последним в РПЛ («Чемпионат»)

Об этом сообщает «Чемпионат». 45-летний специалист занимает пост главного тренера «Оренбурга» с 22 июня.

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