Приметы и поверья на 13 ноября подскажут, когда наступит зима ClickioПриметы и поверья на 13 ноября, в день Спиридона и Никодима, являются непременным элементом народной мудрости, предвосхищающей природные изменения и намекающей на тайны будущего.
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