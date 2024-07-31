Трамп: Харрис стала чернокожей случайно, ранее она считалась индианкой

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что его соперница по выборной гонке Камала Харрис "внезапно изменила свою личность" и стала чернокожей, хотя раньше считалось, что она индийского происхождения.
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