Ритейлер X5 стал вторым эмитентом на Мосбирже с коротким тикером

Акции публичного акционерного общества «Корпоративный центр ИКС 5» (Х5, на ней сконцентрированы бывшие активы X5 Retail Group — сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») будут торговаться на Мосбирже под новый тикером X5.
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