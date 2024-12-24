Ритейлер X5 стал вторым эмитентом на Мосбирже с коротким тикером

Акции публичного акционерного общества «Корпоративный центр ИКС 5» (Х5, на ней сконцентрированы бывшие активы X5 Retail Group — сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») будут торговаться на Мосбирже под новый тикером X5.