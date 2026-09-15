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Джику согласовал со «Спартаком» продление контракта до 2029 года

Джику согласовал со «Спартаком» продление контракта до 2029 года

Центральный защитник «Спартака» Александер Джику договорился о продлении контракта с московским клубом, сообщает GhanaSoccerNet.

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