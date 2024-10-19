Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 417 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tolip
    ДебилФридрих Мерц хоче...
  • Evgenija Palette
    БРЕШЕТ ОНА ВСЁ... ( так сказать, что б к ней помягче...  Но ДУРА, ДУРА И ЕСТЬ...)... Ей бы "устроили" аварии "специал...«Мне было мало» –...
  • Григорий Терещенко
    ....и тут Остапа понесло...«Мне было мало» –...

Украинский дрон долетел до Северной столицы России

Украинский дрон долетел до Северной столицы России

Сегодня над Санкт-Петербургом был сбит украинский дрон. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает местное интернет-издание «Фонтанка», ссылаясь на информацию, полученную из экстренных служб.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх