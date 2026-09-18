Выручка от экспорта рыбы из России выросла на 27%

Выручка от экспорта рыбы и морепродуктов выросла на 27% за первое полугодие 2026 года, поставки мороженой рыбы за рубеж увеличились в 1,5 раза, ракообразных — на 22%.
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