Депутат Госдумы попросил Минкульт запретить выступления Данилы Козловского

Дмитрий Гусев заявил, что нужно ограничить возможности артистов, которые осуждают СВО и критикуют власть Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой запретить выступления Данилы Козловского в России.