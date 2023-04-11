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Депутат Госдумы попросил Минкульт запретить выступления Данилы Козловского

Депутат Госдумы попросил Минкульт запретить выступления Данилы Козловского

Дмитрий Гусев заявил, что нужно ограничить возможности артистов, которые осуждают СВО и критикуют власть Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой запретить выступления Данилы Козловского в России.

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