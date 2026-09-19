У 51-летней звезды "Глухаря" Фатеева родился сын

В семье звезды сериала "Глухарь" Алексея Фатеева произошло долгожданное пополнение. Любимая супруга Алена родила сына 51-летнему актеру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- The independent: ...
- Berliner Zeitung ...
- Berliner Zeitung ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым