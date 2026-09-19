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У 51-летней звезды "Глухаря" Фатеева родился сын

У 51-летней звезды "Глухаря" Фатеева родился сын

В семье звезды сериала "Глухарь" Алексея Фатеева произошло долгожданное пополнение. Любимая супруга Алена родила сына 51-летнему актеру.

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