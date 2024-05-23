У Виталия Манишина, которого обвиняют в убийстве 11 человек, появился адвокат

Дело "политеховского" маньяка ушло в Калманский суд Бывший чиновник Виталий Манишин, которого обвиняют в убийстве 11 человек и считают "политеховским" маньяком, нанял адвоката для защиты своих интересов в суде.
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