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Британия готовится к смерти короля Карла

Британия готовится к смерти короля Карла

Стали известны подробности траурного плана. Карл вряд ли долго пробудет королем LEGION-MEDIAПотрясшее подданных Карла III известие о том, что у монарха обнаружили рак, заставило всех всерьез задуматься о том, что он может покинуть этот мир в самом обозримом будущем.

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