"Очень хороший разговор". Трамп прокомментировал телефонные переговоры с Зеленским

Президент США заявил, что разговаривал с украинским коллегой в течение часа Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским Об этом сообщает РБК.
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