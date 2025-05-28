Маск заявил, что ситуация с бюрократией в США намного хуже, чем он думал

Решить эту проблему, по его словам, будет невероятно трудно Американский предприниматель Илон Маск в интервью для издания Washington Post сообщил, что ситуация с бюрократией в Соединенных Штатах намного хуже, чем он предполагал.
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