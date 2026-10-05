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Царьград

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Группировка "Север" уничтожила 25 автомобилей ВСУ в сентябре

Группировка "Север" уничтожила 25 автомобилей ВСУ в сентябре

Операторы беспилотных систем российской группировки "Север" в сентябре уничтожили более 25 автомобилей ВСУ на харьковском направлении.

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