Сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу провели масштабное мероприятие для жителей Таштагольского муниципального округа

Сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу организовали в доме культуры «Горняк» в Таштаголе мероприятие, участниками которого стали около 300 человек, в том числе ветераны органов внутренних дел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии