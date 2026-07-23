Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

18 подписчиков

Сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу провели масштабное мероприятие для жителей Таштагольского муниципального округа

Сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу организовали в доме культуры «Горняк» в Таштаголе мероприятие, участниками которого стали около 300 человек, в том числе ветераны органов внутренних дел.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии