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Байден на пресс-конференции случайно показал публике шпаргалку с написанными по слогам фамилиями журналистов

Байден на пресс-конференции случайно показал публике шпаргалку с написанными по слогам фамилиями журналистов

Глава Соединенных Штатов Джо Байден во время пресс-конференции с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем случайно продемонстрировал публике шпаргалку с написанными по слогам фамилиями журналистов.

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