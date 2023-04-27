Байден на пресс-конференции случайно показал публике шпаргалку с написанными по слогам фамилиями журналистов

Глава Соединенных Штатов Джо Байден во время пресс-конференции с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем случайно продемонстрировал публике шпаргалку с написанными по слогам фамилиями журналистов.
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