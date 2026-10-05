Фестиваль театральных искусств им. Ф.М. Достоевского объявил основную программу

На пресс-конференции, посвященной ХХХ Международному фестивалю театральных искусств им. Ф.М. Достоевского, президент фестиваля, народный артист РФ, режиссер Михаил Пореченков и заместитель Губернатора Новгородской области Елена Кирилова рассказали об основной программе фестиваля – российской, международной программах и о спектаклях, которые пройдут в Новгородской области.