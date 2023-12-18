Кто в России готовит кадры для ЦФА: образовательные программы и корпоративные институты

МОСКВА, 18 декабря, ФедералПресс. Сразу несколько организаций в России запустили образовательные программы, помогающие понять работу с цифровыми финансовыми активами и подготовить специалистов в этой сфере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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