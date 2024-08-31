Юнармейцы готовятся представить Оренбургскую область в финале Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

Ребята ведут подготовку по тактической медицине и самопомощи, военизированной полосе препятствий, огневой подготовке, военно-тактической игре на местности, инженерному оборудованию и маскировке позиций, основам выживания в экстремальных условиях и пожарной эстафете.
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