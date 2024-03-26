В России обязаны оплатить Армении путь в Европу своим газом и нефтью

Зоя Копань

Достали уже с этой продажной Арменией, ну стоит у нас там база для отвода глаз, чтобы до конца Азербайджан не съел этих придурков, а так границ совместных у нас с ними нет! Вот и надо все делать им по европейски, и газ и электричество и не покупать их коньяк из мочи, они же в Европу хотят за кружевными, что то это мне напоминает!