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В России обязаны оплатить Армении путь в Европу своим газом и нефтью

В России обязаны оплатить Армении путь в Европу своим газом и нефтью

22 марта 1,5K прочитали Обеспечивать экономическое процветание за счёт российских ресурсов в Армении намерены безостановочно.

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Комментарии
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Зоя Копань
Достали уже с этой продажной  Арменией, ну стоит у нас там база для отвода глаз, чтобы до конца Азербайджан не съел этих придурков, а так границ совместных у нас с ними нет! Вот и надо все делать им по европейски, и газ и электричество и не покупать их коньяк из мочи, они же в Европу хотят за кружевными, что то это мне напоминает!
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